فيديو أثار ضجة... هل هذه حفيدة صدام حسين من داخل "الجيم"

وزعم ناشرو الفيديو أن الفتاة التي تمارس التمارين الرياضية داخل "الجيم" هي حرير ابنة رغد صدام حسين، بحسب صحيفة "نورت" العراقية.

وأحدث الفيدو الكثير من ردود الفعل بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبروا أنهم لم يعتادوا مشاهدتها داخل صالة الألعاب الرياضية.

لكن كشف بعض المستخدمين إلى أن مقطع الفيديو يعود لممثلة هندية هي كريتيكا ماليك.

حقين التيك توك شادين حيلهم تصاميم لذي على اساس انها حفيده صدام طلعت ممثله هنديه ياكثر الهبد pic.twitter.com/C2hfqaRtRF

وجاء في أحد التعليقات الموضحة حقيقة الفيديو: "حقين التيك توك شادين حيلهم تصاميم لذي على أساس انها حفيدة صدام طلعت ممثلة هندية ياكثر الهبد".

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وتأتي الشائعة المتعلقة بابنة رغد صدام حسين، بعدما عرضت قناة "العربية" السعودية لقاء كشفت فيه من خلال 6 أجزاء عن العديد من الأسرار المتعلقة بحياتها ووالدها صدام حسين.

وخلال عرض لقاء "العربية"، طالت رغد صدام حسين شائعة متعلقة باعتزامها الترشح لانتخابات رئاسة الوزراء العراقية، والتي نفاها مصدر مقرب منها لوكالة "عمون" الأردنية.

وكانت حرير صدام حسين حفيدة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، طرحت مذكراتها بعنوان "حفيدة صدام"، الذي يتضمن خفايا وأسرار من حياة عائلتها.