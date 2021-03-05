مقتل 20 شخصا وإصابة 30 إثر انفجار سيارة ملغومة في مقديشو

قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب 30 آخرون في انفجار سيارة ملغومة قرب الميناء في العاصمة الصومالية مقديشو، في وقت متأخر اليوم الجمعة.

ونقلت "رويترز" عن شهود ووسائل إعلام رسمية أن إطلاقا للنار وقع عقب الانفجار الذي غطى المنطقة بسحابة من الدخان.

وذكر الدكتور عبد القدير أدن مؤسس خدمة آمين للإسعاف: "نقلنا حتى الآن 20 قتيلا و30 مصابا من موقع الانفجار".

وقال شهود إن الانفجار وقع خارج مطعم يمني قرب ميناء العاصمة الصومالية.

وأوضح أحمد عبد الله أحد سكان المنطقة أن سيارة مسرعة انفجرت عند المطعم. وأشار إلى أنه كان متوجها إلى المطعم لكنه عاد سريعا عندما وقع الانفجار وغطى المنطقة بالدخان.

وفي الإطار ذاته، ذكر راديو مقديشو الرسمي أن الانفجار أسفر أيضا عن خسائر في الممتلكات وأن قوات الشرطة طوقت موقع الحادث. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.