"لا يوجد مصل للشفاء منها"... مصر تحذر من تناول سمكة منتشرة في الأسواق

أصدرت وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، تحذيرا لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الجمهورية من تناول نوع محدد من الأسماك السامة، بدأت بالانتشار في الأسواق، وتؤدي إلى الوفاة.

وحذرت الوزارة في فيديو إرشادي من تناول سمكة القراض أو ما تعرف بـ"النفيخة" و"سمكة الأرنب"، وأشارت إلى أنها تعرف بأنها "الأشد فتكا في العالم".

ولفتت وزارة الصحة المصرية إلى أن السمكة معروفة باسم "النفيخة" لأنها تنتفخ عند شعورها بالخوف.

وأضافت أن السمكة تحتوي على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والنخاع والكبد واللحم، وأن السم الموجود بها هو "تيترودوتوكسي"، وليس له مصل للشفاء منه حتى الآن، بحسب تحذيرها.

وذكرت الوزارة أن سمكة القراض تتواجد في البحر الأحمر والمحيطات، ووصلت إلى مياه البحر المتوسط عبر قناة السويس.

سمكة القراض او الارنب

معروفة بكونها تتسبب في تسممات هضمية خطيرة جدا بسم "تيدرودوتاكسين "، و هو أيضا يدعى سمك النفيخة في مصر،



كما يطلق عليها هي من الأسماك السامة ومع كونها خطيرة فهى غير عدائية تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر استعداداً للهجوم #شبكة_هواة_صيدالأسماك pic.twitter.com/HvM9RF9gZY — عمـ🇴🇲̨̥̬̩آإنية وآإلنعمـ .. (@j_omania) October 19, 2018

وأشارت وزارة الصحة المصرية إلى أن أعراض التسمم من تناول سمكة القراض تتراوح من 20 دقيقة إلى ساعة بعد تناول السمكة، وقد تتأخر ظهور الأعراض إلى يومين، وقد يتسبب سمها في الوفاة خلال 6 إلى 8 ساعات.

وعن أبرز أعراض التسمم، أوضحت الوزارة أنها تشمل القيء والغثيان والإسهال وآلام في البطن وانخفاض ضغط الدم وشلل العضلات وانخفاض معدل ضربات القلب وتنميل الجسم وضيق في التنفس وقد تصل إلى الشلل أو الغيبوبة.