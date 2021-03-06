بابا الفاتيكان يقبل العلم العراقي.. صورة

قبل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، العلم العراقي، خلال زيارة رسمية يقوم بها للبلاد تستغرق أربعة أيام، وهي أول زيارة بابوية للعراق على الإطلاق.

وغادر الحبر الأعظم بابا الفاتيكان فرنسيس، ظهر اليوم السبت، مدينة أور الأثرية موطن النبي إبراهيم بعد إقامته صلاة تاريخية على كل الأديان من محافظة ذي قار جنوبي العراق.

ويزور البابا، اليوم كاتدرائية مار يوسف للكلدان، الواقعة في منطقة الكرادة تحديدا في الفرع الأول بعد مبنى المسرح الوطني، في بغداد، لإقامة قداس فيها.

وأقام بابا الفاتيكان، الصلاة الإبراهيمية على كل الأديان في العالم، في موطن أبي الأنبياء إبراهيم في مدينة أور التاريخية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

ووصل الحبر الأعظم بابا الفاتيكان فرنسيس، إلى مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار موطن أبو الأنبياء وحرف الكتابة الأول في العالم، جنوبي العراق، بعد اللقاء التاريخي مع المرجع الديني آية الله العظمى علي السيستاني في النجف صباحا.