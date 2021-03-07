حادثة دهس متعمدة لمحتجين في بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم أمس السبت، عن حادثة صدم متعمدة تعرض لها محتجين خلال عملية إقفال إحدى الطرق الفرعية المؤدية إلى جبل لبنان من بيروت.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء الرسمية أن إشكالا وقع بين عدد المحتجين قطعوا طريق عام الشويفات، وسائق سيارة كان مصرا على تخطي العوائق والمرور عبرها.

وأضافت "بعدما رفض المحتجون السماح له بالمرور عمد السائق إلى دهسهم، ما تسبب بجرح 7 منهم"، دون تفاصيل عن حالتهم الصحية.

وأشارت الوكالة، إلى أن القوى الأمنيّة "ألقت القبض على سائق السيارة" دون مزيد من التفاصيل.

وشهدت العاصمة بيروت ومدينة طرابلس مساء أمس السبت، احتجاجات لليوم الخامس على التوالي، رفضا للأوضاع المعيشية واحتجاجا على تراجع قيمة العملة المحلية "الليرة" بشكل حاد.