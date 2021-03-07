الجيش الأمريكي يدخل جنودا وأسلحة جديدة إلى قاعدته في الحسكة السورية

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "إن أربع طائرات بينها حوامتان تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي هبطت في قاعدة الاحتلال في مدينة الشدادي ظهر اليوم".
الاحتلال الأمريكي يدخل جنوداً وصواريخ إلى قاعدته اللاشرعية في الشدادي بريف الحسكة— سانا عاجل (@SanaAjel) March 6, 2021
التفاصيل على الرابط : https://t.co/cY1H5VSGDT pic.twitter.com/GTCdPeGr5S
ولفتت الوكالة إلى أن الحوامات كانت تحمل مجموعة من الجنود و20 صندوقاً خشبياً تحتوي صواريخ حرارية تحمل على الكتف تستخدم ضد الطائرات.
وكانت ثلاث حوامات تابعة لقوات الجيش الأمريكي هبطت أمس في القاعدة في مدينة الشدادي قادمة من العراق كان على متنها 15 جندياً من قوات المارينز مجهزين بكامل عتادهم إضافة إلى معدات لوجستية وذخيرة وأسلحة، بحسب الوكالة.
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