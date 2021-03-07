والد عبد الله العمري يكشف تفاصيل وفاته في جنوب أفريقيا... وبيان من الخارجية الأردنية

كشف والد الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، عبد الله العمري، اليوم الأحد 7 مارس/آذار، عن تفاصيل الحادث الذي توفي على إثره نجله في جنوب أفريقيا (كيب تاون) عن عمر 23 عاما.

وقال عمر العمري في تصريحات مصورة لموقع "رؤيا" الأردني إن نجله كان في رحلة سياحية إلى جنوب أفريقيا برفقة أصدقائه، يوم الاثنين الماضي.

وتابع أن المركبة التي تقلهم كانت تسير بسرعة عالية على الطريق السريع في إحدى مناطق جنوب أفريقيا، وبحسب ما ورد إليه فقد انفجر أحد إطارات السيارة، ما تسبب في تدهور سيرها.

وأكد عمر العمري أن أصدقاء نجله عبد الله الذين كانوا مرافقين له في السيارة أصيبوا بجروح مختلفة ما بين رضوض وكسور، وأن حالتهم الصحية مستقرة.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانا تؤكد فيه على أنها تتابع حادث السير الذي وقع في جنوب أفريقيا لخمسة مواطنين أردنيين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله علي الفايز، إنه تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى حيث يخضعون للعلاج حاليا ووضعهم الصحي مستقر.

وأضاف أنه تم التواصل مع جميع ذوي المواطنين وإبلاغهم بالحادث المؤسف، وسيتم نقل جثمان المتوفي عبد الله العمري إلى المملكة الأردنية بناء على طلب ذويه.

كما أعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي المتوفي والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.