سياسي لبنان يتحدث عن إمكانية حدوث انفراجة في تشكيل الحكومة اللبنانية

اعتبر رئيس جهاز الإعلام في حزب القوات اللبناني، شارل جبور، اليوم الأحد 7 مارس/آذار، أن "تهديد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بعدم تأدية مهامه، يدخل في سياق ممارسة الضغط السياسي على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الجديد من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة".

وأضاف في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك": "دستوريا لا يصح لأي مسؤول أن يهدد بالاعتكاف في ظل أزمة معيشية واقتصادية"، مشيرا إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال ليس معنيا بالصراع السياسي القائم وعليه أن يتحمل مسؤولياته لوضع حد لهذا الانهيار على مستوى لبنان".

وعن موافقة الرئيس اللبناني، ميشال عون، على تعيين 6 وزراء في حكومة تتضمن 18 وزيرا، بحسب تقارير صحفية، أوضح "رغم أن هذا الأمر لم يتم إثباته ولم يخرج بصفة رسمية، لكن من الواضح أن هناك أمر ما صدر من مكان ما بضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، معتبرا أن تنازل الرئيس عون تنفيذا لتوافق أو ضغط معين في هذا الاتجاه.

لكنه أوضح أن هناك ضغطا على الساسة اللبنانيين للإسراع في تشكيل الحكومة، مشيرا إلى إمكانية تقديم الرئيس عون لتنازلات في هذا الصدد، تنفيذا لتوافق أو ضغط معين في هذا الاتجاه".

وبشأن تأثير الأوضاع الاقتصادية المتردة والاحتجاجات المستمرة على مسار تشكيل الحكومة، قال شارل جبور إنه "في حال استمرار الوضع الحالي سينزلق لبنان إلى الأسوأ في كل الجوانب".

وأكد أن "لبنان بحاجة إلى مؤتمر دولي لإنقاذه"، وأوضح أن البلاد تعيش "منذ عام 90 في أزمة دستورية مؤسساتية".