من يقصد... وزير جزائري: قريبون من أحد أكبر مراكز المخدرات في العالم

قال وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، اليوم الاثنين، إن بلاده تقع قرب أحد أكبر مراكز إنتاج وتهريب المخدرات في العالم، معتبرا أن ذلك يشكل خطرا على أمن الوطن.

وبحسب صحيفة "النهار"، أبرز زغماتي الوضع "الخاص" الذي تعرفه الجزائر بحكم موقعها الجغرافي وتأثرها بما يعرفه محيطها من ظروف.

واعتبر الوزير أن الجزائر "تعد قريبة من أحد أكبر مراكز إنتاج وتصدير القنب الهندي وما ينجر عن ذلك من تبييض أموال وفساد".

وأضاف أن "التحاليل والتقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بينت ذلك".

ولم يوضح الوزير الجزائري الدولة التي يقصدها، إلا أنه سبق أن اتهم مسؤولون ووسائل إعلام جزائرية الجارة المغرب بإغراق بلادهم بالمخدرات.

والمغرب، بحسب دراسة نشرها مركز الأبحاث المستقل "المبادرة العالمية ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود" هو أكبر منتج للحشيش (القنب الهندي) في العالم.

وتقول الدراسة ذاتها، بحسب "مونت كارلو" إن المغرب "يكاد يحتكر" تزويد أوروبا بالحشيش بمعدل إنتاج سنوي يقارب 700 طن بما قيمته 23 مليار دولار، بحسب دراسة .