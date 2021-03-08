البيت الأبيض: نشعر بالقلق من الهجمات التصعيدية الأخيرة ضد السعودية

عبر البيت الأبيض عن قلقها مما وصفه بـ "الهجمات التصعيدية" الأخيرة ضد المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن الرياض تواجه تهديدات حقيقية.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى قول المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي: "إدارة الرئيس جو بايدن ما زالت قلقة من الهجمات المتزايدة على السعودية".

وتابعت: "المملكة تواجه تهديدات أمنية حقيقية من جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران وأماكن أخرى في المنطقة".

وقالت بساكي، في إفادة صحفية يومية: "بالطبع، نواصل العمل في إطار تعاون عن كثب مع السعوديين، بسبب هذا التهديد".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، عبر "تويتر" إن "القوة الصاروخية تمكنت من استهداف هدفٍ عسكري حساس في مطار أبها الدولي بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة مؤخرا ولم يكشف عنه بعد"، مشيرا إلى أنه "أصاب هدفه بدقة عالية".

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، التصدي وتدمير طائرة مسيرة مفخخة، وصاروخ باليستي، أطلقتهما جماعة "أنصار الله" على المملكة.

ويأتي ذلك، غداة إعلان جماعة "أنصار الله" تنفيذ عملية واسعة، تحمل اسم "توازن الردع السادسة"، استهدفت مقرا لشركة "أرامكو" السعودية في ميناء رأس التنورة بمدينة القطيف، شرقي السعودية، وأهدافا عسكرية في مناطق متفرقة في المملكة بـ 14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية.

وتقود السعودية، منذ مارس/ أذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.