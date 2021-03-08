الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع لـ"أنصار الله" في مأرب

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، تحقيق قواته تقدما في المعارك الدائرة مع جماعة "أنصار الله" منذ أكثر من شهر، في محافظة مأرب الغنية بالنفط، شمال شرقي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من عدن والرياض، عن القوات المسلحة اليمنية، قولها في بيان، إن "الجيش الوطني والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موال للجيش) كسروا هجوما للحوثيين في مِحزام جبهة ماس شمال غربي مأرب، وشنوا هجوما معاكسا تمكنوا خلاله من تحرير عدد من المواقع".

وأضافت أن "المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد".

وأشارت إلى "تدمير طيران التحالف العربي، منصة إطلاق صواريخ للحوثيين في محيط جبهة ماس شمال غربي مأرب، واستهدافه بغارات أخرى آليات وعربات، أدت إلى تدميرها ومقتل من كانوا على متنها".

وفي المقابل، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله" أن طيران التحالف نفذ 16 غارة على مديرية صِرواح غربي مأرب، وشن غارة على مديرية مجزر شمال غربي مأرب، واستهدف بأخرى مديرية ماهلية جنوبي المحافظة الغنية بالنفط.

وتشهد محافظة مأرب منذ أكثر من شهر قتالا محتدما بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، عقب إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر النفطية.