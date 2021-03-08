جرحى إثر تفجير استهدف زائرين شمالي بغداد

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، مساء اليوم الإثنين، بإصابة ثمانية مواطنين بجروح إثر انفجار استهدفهم على جسر في بغداد.

وأوضحت الخلية، في بيان تلقته مراسلة " سبوتنيك " في العراق، اليوم الاثنين، أن قنبلة "رمانة" يدوية انفجرت في مكب نفايات قرب جسر الأئمة في بغداد، مما أدى إلى إصابة ثمانية مواطنين دون وقوع قتلى، وفقا للمعلومات الأولية عن الحادث.

وأعلنت الخلية، أن قوة خاصة باشرت بالبحث والتفتيش الدقيق قرب مكان الحادث والتحقيق من الملابسات، وما زالت جموع الزائرين تواصل مسيرتها بإنسانية عالية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم.

وتشهد العاصمة بغداد، توافد آلاف الزائرين سيرا على الأقدام من مختلف مدن البلاد، لإحياء مراسم استشهاد الإمام الكاظم، في منطقة الكاظمية شمالي بغداد وسط تشدد أمني.