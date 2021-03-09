السعودية... "شؤون الحرمين" تعلن مبادرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أطلق عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مبادرة جديدة تخص النساء في المملكة.

وبحسب موقع "سبق" السعودي، أطلق السديس برنامجا للتدريب والتأهيل القيادي النسائي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقال السديس: "‏تقديرا من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لأهمية الكادر النسائي في تقديم الخدمات بالحرمين الشريفين، تم إطلاق مبادرة (برنامج التدريب والتأهيل القيادي النسائي)".

وأضاف أن هذا البرنامج: "من شأنه إعداد وتهيئة المتدربات ليكنّ على قدرٍ من الخبرة والدراية الإدارية، وبما يكسبهن الكفاءة على تنفيذ الأعمال، ووضع خطط العمل.

وتابع أن البرنامج سيعمل على: "الارتقاء بدور الشق النسائي في المسجد الحرام، بما يحقّق تطلعات القيادة الرشيدة، سائلاً الله للجميع دوام التوفيق والسداد".