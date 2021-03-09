دبي تحظرها والبحرين تحذر منها... "قهوة الرضاعة" موضة تثير ضجة في الخليج

أحدثت صور لوضع أشخاص من دول خليجية مشروبات ساخنة كالقهوة ومشروبات باردة في رضاعات أطفال ضجة كبرى بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

انتشرت موضة "قهوة الرضاعة" في الكويت ودبي والبحرين، وتقوم فكرتها على تقديم القهوة في رضاعات الأطفال.

وتداول مستخدمو "السوشيال ميديا" صورا ومقاطع مصورة للعديد من الأشخاص وهم يتناولون القهوة داخل رضاعة الأطفال، الذي أجمع كثيرون منهم على أنها سلوكيات خارجة عن العادات والتقاليد، كما يرون أنها ستؤثر حتما في الأطفال.

صباح الخير



هبة قهوة الرضاعة «الممية» تكتسح كافيهات الكويت 🇰🇼 #الكويت #الهبه_الجديده_مميه pic.twitter.com/bPrO6TOWd0 — عالم السياحه والسفر (@alhkoooma2017) March 6, 2021

انتشار الهبة الجديدة " قهوة الرضاعة " في دول الخليج .. pic.twitter.com/TUkhgPw3bg — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 6, 2021

​أمام حالة الاستهجان الواسعة من انتشار "قهوة الرضاعة"، تحركت بعض الدول الخليجية لوقفها واتخاذ إجراءات ضدها، مثل الإمارات العربية المتحدة، إذ غرّدت "اقتصادية دبي" عبر حسابها على موقع "تويتر"، بقولها: "تم منع تقديم المشروبات في رضاعات الأطفال؛ للحد من انتشار كوفيد، ولكونه مخالفا للعادات والتقاليد".

اقتصادية دبي - السبت 6 مارس 2021، وجه قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي المقاهي بمنع تقديم المشروبات في مراضع الأطفال، وذلك بعد أن تبين بأن رواد المقاهي هم من يقوموا بجلب المراضع للمقاهي لتعبئتها بالقهوة والمشروبات مما قد يكون سبباً في انتشار فيروس كوفيد 19. — اقتصادية دبي (@Dubai_DED) March 6, 2021

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وقد قامت فرق التفتيش باقتصادية دبي باتخاذ الاجراءات اللازمة على المقاهي التي قامت بهذه العملية واستدعائهم رسمياً وسيتم التصدي لهذه الظاهرة السلبية التي انتشرت بحثاً عن الشهرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وللاضرار التي قد تسببها لعدم معرفة مصدر المراضع ومحتوياتها . — اقتصادية دبي (@Dubai_DED) March 6, 2021

تحذر وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كافة المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم من تقديم المشروبات في مراضع الأطفال حيث تعتبر هذه الممارسات مخالفة للعمل التجاري وتتنافى مع عادات وأعراف المجتمع البحريني الأصيل pic.twitter.com/wOn5wgB2Rc — الصناعة والتجارة والسياحة (@MOICBahrain) March 6, 2021

كما ​حذرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، المحال التجارية والمقاهي والمطاعم كافة، من تقديم المشروبات في مراضع الأطفال، موضحة أن "هذه الممارسات مخالفة للعمل التجاري، وتتنافى مع عادات وأعراف المجتمع البحريني الأصيل"، بحسب قولها.