محمد بن سلمان يبحث مع رئيس الوزراء السوداني سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن "ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، زير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اجتمع مع دولة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ويستعرضان العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وأضافت الوكالة السعودية أنه "تم خلال الاجتماع التأكيد على حرص المملكة على أمن واستقرار السودان بما يحقق تحقيق تطلعات شعبه الشقيق، واعتزاز الحكومة السودانية بمواقف المملكة وحرصها على أمن السودان واستقراره".

ووصل رئيس الوزراء السوداني على رأس وفد حكومي رفيع المستوى إلى الرياض بوقت سابق اليوم في زيارة رسمية لمدة يومين.

ويضُم الوفد السوداني الحكومي كل من وزراء شؤون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والزراعة والغابات، والاستثمار والتعاون الدولي، والثروة الحيوانية، ونائب مدير جهاز المخابرات العامة، ومحافظ بنك السودان المركزي.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية فإن هذه الزيارة تأتي "تأكيداً على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، بجانب التباحث في ضرورة ترسيخ وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبما يخدم مصلحة شعبي البلدين في كافة المجالات".