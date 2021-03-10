لإجباره على تسليم نفسه...مجهولون يختطفون ابن ناشط عراقي

اختطف مجهولون نجل الناشط العراقي أيوب الخزرجي من أمام منزله في منطقة الغدير في العاصمة بغداد.

وترك الخاطفون رسالة لوالد الطفل محمد أيوب، وهو الناشط أيوب الخزرجي، يطلبون منه فيها العودة من أربيل إلى بغداد كشرط لإطلاق سراح نجله.

وقال الناشط أيوب الخزرجي في مقابلة تلفزيونية على قناة "العربية"، إنه تلقى ظهر الثلاثاء رسالتين عبر "تويتر" و"إنستغرام" بأنه مهدد وملاحق.

وأعلن الناشط العراقي عن استعداده للعودة إلى بغداد لتسليم نفسه للخاطفين مقابل إطلاق سراح ابنه، الذي وصفه بالهادئ والذي يعود سريعا إلى البيت عند تكليفه بأي شيء.

وقال الناشط أيوب في تغريدته: "يسألونني عن خاطف ابني هل تعرف من خطفه أو من له يد بذلك… ؟ الساعه 6 صباحاً وماكو خبر عن ابني"، مؤكدا أن جميع الأجهزة الأمنية باتت على علم بالأمر وأنها تعمل جاهدة من أجل العثور على طفله.

يسألونني عن خاطف ابني هل تعرف من خطفه او له يد بذالك... ؟

الساعه 6 صباحاً وماكو خبر عن ابني

.#الحرية_لمحمد_ايوب#الحرية_لأبن_ايوب#الحرية_الايوب_الخزرجي#ايوب_الخزرجي pic.twitter.com/AqGDBzkZr4 — ايوب الخزرجي (@ayoobalkhazraji) March 10, 2021

ورأى أيوب أن مشاركته في الاحتجاجات المدنية منذ العام 2011 في العراق، وراء خطف ابنه، وأنه اعتقل عام 2015 بسبب كتاباته ضد الأحزاب والميليشيات الطائفية.

وأطلق ناشطون على مواقع التواصل حملات تطالب الحكومة العراقية بتحرير نجل ناشط اختطف على يد مجهولين من أمام منزله في منطقة الغدير في العاصمة بغداد.

محمد طفل بعمر 10سنوات

ابن الناشط العراقي #أيوب_الخزرجي



قامت جهة مجهولة

باختطافه في #بغداد

حياة أيوب مقابل حياة طفله



شنو صنفكم من الحيوانات

ولو اعتقد الحيوان أشرف منكم

لان ما وصل لدرجة قذارتكم#قمع_الحرية_بخطف_الاطفال#الحرية_لمحمد_ايوب#كلنا_ايوب_الخزرجي#الحرية_لأبن_أيوب pic.twitter.com/PseA0qS4xe — مسلم عقيلMoslem Akeel🇮🇶 (@Mo_Al_Iraqi) March 9, 2021

يذكر أن الناشط العراقي أيوب الخزرجي لجأ إلى مدينة أربيل، بعد تعرضه لأكثر من أربع محاولات اغتيال على خلفية مواقفه المناهضة للفساد والداعمة لـ "انتفاضة تشرين".