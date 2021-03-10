الأرصاد المصرية تحذر: الحرارة تصل إلى 34 في القاهرة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من ارتفاع درجات الحرارة على البلاد ووصولها إلى 34 في القاهرة.

وصرح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، بأن أغلب مدن ومحافظات الجمهورية تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة، اليوم الأربعاء.

وتوقع شاهين، خلال حديثه لفضائية "سي بي سي إكسترا"، أن تبلغ درجة الحرارة العظمى على القاهرة ْ34، خلال الساعات المقبلة.

وقال إن معظم أنحاء المناطق المصرية تتعرض لنشاط رياح، خاصة على الطرق المكشوفة والصحراوية، مشيرا إلى أنه يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.

وأشار شاهين إلى أن إثارة الرمال والأتربة قللت مستوى رؤية الأفقية، مناشدًا قائدي المركبات توخي الحذر عند القيادة على الطرق السريعة، فضلًا عن عدم تعرض المواطنين أصحاب أمراض الحساسية والأمراض التنفسية للرمال والأتربة.

وأكدت الأرصاد الجوية المصرية أن البلاد ستتعرض بداية من يوم الأربعاء، لانخفاض سطحي قريب من غرب البلاد.

وأشارت الأرصاد المصرية إلى أن هذا الانخفاض سيعمل على استثارة الغبار على الساحل الغربي، كما ترتفع معه درجة الحرارة ولكنها سرعان ما تنخفض يوم الخميس".

وأفادت الأرصاد المصرية بأن هذه الموجات هي سمة الفترة المقبلة، لذا يرجى عدم الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة وتخفيف الملابس لأنها ستعاود النزول بشكل كبير لاحقا.