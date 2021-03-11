مصرع 20 شخصا في حريق هائل شرق العاصمة المصرية... فيديو

لقى 20 شخصا على الأقل مصرعهم، وأُصيب 24 آخرين، اليوم الخميس، بسبب نشوب حريق هائل في مصنع بمدينة العبور بمحافظة القليوبية المصرية.

وبحسب بيان لمحافظة القليوبية، نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، "أسفر الحادث حتى الآن عن وفاة 20 شخصا، وإصابة 24 آخرين".

وكانت المحافظة تلقت بلاغا بنشوب حريق بأحد مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة إسكان الشباب بمدينة العبور والذى نشب فى حوالى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس، ولفتت الوزارة إلى أن المصنع مكون من أربعة طوابق.

وأفادت المحافظة أن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تابع على مدار الساعة ما يحدث، وتم توجيه 11 سيارة إطفاء من القليوبية وسلم هيدروليك وسيارتين إطفاء من محافظة القاهرة ومثلهما من محافظة الشرقية باجمالى 15 سيارة إطفاء.

وكذلك تم توجيه 6 سيارات إسعاف من محافظة القليوبية و4 سيارات إسعاف من محافظات القاهرة والشرقية.

وأكد بيان المحافظة أن إدارة الحماية المدنية بالسيطرة علي الحريق وجاري أعمال التبريد، وأعلن المحافظ تشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة للحريق والمباني المجاورة؛ لبيان مدى سلامتها ومدى تأثرها بالحريق من عدمه.