"أصدر السيسي قرارا بشأنها"... وفاة الإعلامية المصرية ملك إسماعيل بسبب كورونا

توفيت الإعلامية المصرية، ملك إسماعيل، بعد أيام من وجودها بمستشفى كوبري القبة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

ونعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، في رسالة عبر "فيسبوك"، رحيلها وقال: إن "مصر فقدت إعلامية كبيرة ورمزا من رموز الإعلام المصري والعربي".

وكانت الراحلة قد عانت من ضيق تنفس وقصور في وظائف الكلى، كما سبق وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر رئاسي بنقلها إلى المستشفى.

وتعتبر ملك إسماعيل، أحد رواد الإعلام المصري، ومن أوائل المذيعات المصريات وكان لها عدة مناصب في التليفزيون المصري منها رئيس القناة الأولى ومستشار ونائب لرئيس التليفزيون، كما قدمت عدة برامج في القناة الأولى كانت تقدمها من الشارع المصري.