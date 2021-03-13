السودان... توقيف مهاجمي مقر "يوناميد" في دارفور واستعادة المعدات المنهوبة

استعادت القوات العسكرية السودانية، أغلب المعدات المنهوبة من مقر بعثة "يوناميد" - العملية المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور - بمنطقة منواشي شمال مدينة نيالا، إلى جانب توقف عدد من المتهمين في الاعتداء.

وقال حامد التجاني هنون والي ولاية جنوب دارفور المكلف، إن حكومته دفعت بقوات أمنية كبيرة إلى منطقة منواشي وتمكنت من إستعادة أكثر من 90% من الممتلكات التي استولي عليها المواطنين في أعمال نهب وتخريب.

وأضاف الوالي في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية "سونا" إن القوات تمكنت من القبض علي عدد من المتهمين وفتح بلاغات في مواجهتهم.

وأشار إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق علاوة علي تعطيل قرار اللجنة المحلية وتكوين لجنة ولائية للحصر وتوزيع الممتلكات من الولاية مباشرة إلى المحليات والوحدات الإدارية حتى تضمن الاستفادة منها بالصورة المطلوبة.

وطالب هنون المواطنين بضرورة تغليب المصلحة العامة علي المصلحة الشخصية للإستفادة من الممتلكات لخدمة المجتمع والابتعاد عن التقاطعات الاجتماعية والجهوية الضيقة.

تسلمت ولاية جنوب دارفور، الشهر الماضي، موقعين لبعثة السلام المشتركة في دارفور في منطقتي منواشي وخور أبشي، لتستغل في الخدمات المحلية لسكان المنطقة.