الكويت... القضاء ببطلان عضوية نائب في البرلمان

قضت المحكمة الدستورية في الكويت ببطلان عضوية أحد النواب.

وحكمت المحكمة الدستورية في الكويت ببطلان عضوية النائب بدر الداهوم، لعدم انطباق شروط تمثيل الشعب عليه، وذلك حسب صحيفة القبس الكويتية.

وتقدم مواطنون بالطعن على عضوية النائب في مجلس الأمة، وقالوا إن شروط تمثيل الأمة في البرلمان لا تنطبق عليه.

وسبق أن صدر حكم ضد بدر الداهوم بشأن المساس بالذات الأميرية، مما أكد حسب الطاعنين ضرورة شطبه من البرلمان.