وسط دعاوى باستئناف محادثات سلام... أمير قطر يلتقي بقائد عسكري أمريكي

التقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، اليوم الأحد، بقائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال كينيث ماكنزي في العاصمة القطرية الدوحة.

وتم خلال المقابلة التي عقدت في مجلس الشيخ عبد الله بن جاسم بالديوان الأميري القطري استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وآفاق تعزيزها، بحسب وكالة الأنباء القطري (قنا).

كما استعرض الطرفان تطورات الأوضاع في المنطقة.

يأتي هذا بعدما التقى قائد القيادة المركزية الأمريكية، كينيث ماكنزي، بالرئيس الأفغاني، أشرف غني، أمس السبت، اللذان أعربا عن قلقهما لتصاعد العنف في أفغانستان مع استمرار الهجمات ضد المدنيين وقوات الأمن، كما ناقشا عملية السلام الأفغانية ودعم القوات الحكومية.

واتهم الرئيس الأفغاني أشرف غني، حركة "طالبان" بالوقوف "وراء هجوم أوقع عشرات القتلى والمصابين بسيارة مفخخة قرب مقر للشرطة في ولاية هرات غربي البلاد، وشدد على أن الحركة تسعى إلى تعقيد الأزمة القائمة في البلاد".

وتعاني أفغانستان من مثل تلك الهجمات المتكررة جراء معاركها مع حركة طالبان، رغم الدخول في محادثات سلام، ففي نهاية شباط/ فبراير من العام الماضي، وخلال حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة "طالبان" على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عاما من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل للأسرى.

ومن المقرر أن تستضيف موسكو اجتماعا في 18 آذار/ مارس الجاري على مستوى الممثلين الخاصين لروسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان وسيخصص للتسوية بين الأطراف الأفغانية.