ضاحي خلفان يتحدث عن مخطط لـ"احتلال مكة" ويدعو لجمع مئات الآلاف من المقاتلين

تحدث الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم الأحد، عما اسماه "مخطط لاحتلال مكة المكرمة"، التي تحتل رأس قائمة المقدسات الإسلامية، لتواجد الكعبة على أرضها داخل المسجد الحرام.

وأشار خلفان في سلسلة تغريدات على حسابه على "تويتر"، الذي يتابعه فيه أكثر من 2.9 مليون شخص، إلى أن إيران تسعى لهدم الكعبة واحتلال مكة، داعيا لحشد الجيوش والاستبسال في الدفاع عن المدينة في وجه ما وصفه بـ"المشروع الصفوي".

وقال خلفان إنه "لا أحد منا كان يكره الحوثيين من قبل إلى أن يعلن عبد الملك كراهيته للعرب وحربه لهم وولائه لغيرهم".

وكتب خلفان عبر "تويتر": "عندما يعلن الحوثي أنه سيحتل مكة..كما فعل..فلن يكون أمام كل سني إلا الموت في سبيل الكعبة المشرفة".

عندما يعلن الحوثي انه سيحتل مكة..كما فعل..فلن يكون امام كل سني الا الموت في سبيل الكعبة المشرفة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2021

​وأضاف في تغريدة أخرى: "على الدول الإسلامية أن تعي حقيقة أن إيران تحرك الفئران لهدم الكعبة كما هدمت الفئران سد مأرب".

وتابع: "الفئران لم تهدم السد في يوم وليلة..ولكن على مدى طويل..فهل من مدرك لهذا؟؟".

ودعا خلفان إلى جمع المقاتلين قائلا: "اجمعوا مئات الآلاف من المقاتلين وأحيطوا بمكة من جميع الجهات واقسموا أننا نفديها بالأرواح يا أهل السنة..حتى تعرف إيران من نكون وكيف نكون".

اجمعوا مئات الآلاف من المقاتلين وأحيطوا بمكة من جميع الجهات واقسموا اننا نفديها بالارواح يا اهل السنة..حتى تعرف ايران من نكون وكيف نكون — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2021

​وتابع: "هاتوا الجيوش من جميع الدول الإسلامية إلا إيران في مناورة دفاع عن بيت الله".

وأكمل: "اظهروا لإيران أن الأرواح رخيصة ..عندما يكون هدفها احتلال مكة".

اظهروا لايران ان الارواح رخيصة ..عندما يكون هدفها احتلال مكة . — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2021

​أضاف خلفان: "خذوها مني...احتلال مكة المكرمة مشروعا صفويا"، مشيرا إلى أنه "لا نضخم الأمور..ولا نقرأ ما بين السطور.. ولكن هذا الذي وقر في الصدور عند خامئني وعبد الملك (الحوثي)".