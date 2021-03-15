سلطان عمان يصدر 3 مراسيم

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، 3 مراسيم سلطانية يتعلق اثنان منها بالمصادقة على اتفاقين للإعفاء المتبادل من التأشيرة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن المرسوم الأول يتعلق بالتصديق على اتفاقية التعاون بين حكومتي السلطنة والمجر للتعاون في مجال التعليم العالي.

وأوضحت أن المرسوم الثاني والثالث قضيا بالتصديق على اتفاقيتين بين السلطنة وكل من جورجيا والبيرو حول الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة.

فيما قضى المرسوم الثالث بالتصديق على اتفاقية بين حكومتي السلطنة وجورجيا حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة . — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 15, 2021

وفي فبراير/شباط الماضي وقعت سلطنة عمان والبيرو اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بالتزامن مع توقيع اتفاق مماثل مع جورجيا.