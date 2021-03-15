السودان يطلب رسميا تشكيل آلية رباعية دولية للوساطة في مفاوضات سد النهضة

الخرطوم- سبوتنيك. حرر حمدوك، السبت الماضي، خطابات إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لدعوتهم إلى تشكيل آلية رباعية للوساطة الدولية في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بعد فشل التوصل إلى اتفاق ملزم بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وقال بيان صدر عن إدارة الإعلام في الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، إن "رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك حرر يوم 13 آذار/ مارس خطابات إلى الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتشكيل آلية رباعية للوساطة في عملية مفاوضات سد النهضة الإثيوبي".

واقترح رئيس مجلس الوزراء في الخطاب "تغيير النهج المُتبع في المفاوضات والذي أدى إلى عدم التوصل لاتفاق بين الأطراف الثلاثة خلال فترة التفاوض الماضية، وتأسيس نهج يقوم على وجود شركاء دوليين رئيسيين من خلال الآلية الرُباعية للاستفادة من تجربة جولات التفاوض السابقة".