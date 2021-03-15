ملك الأردن يتوعد المقصرين في حادث مستشفى السلط الجديد

توعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بمحاسبة المقصرين في حادث انقطاع الأوكسجين عن مرضى في مستشفى الحسين السلط الجديد.

قال العاهل الأردني، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، اليوم الاثنين، إن كل شخص قصر في عمله وفي حماية أرواح الأردنيين سيحاسب وفق نتائج التحقيق، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف الملك عبد الله: "رحمة الله على أهلنا الذين فقدناهم في السلط"، مؤكدا أنه ليس مقبولا أبدا أن يفقد أي مواطن حياته نتيجة الإهمال.

وشدد عاهل الأردن على ضرورة أن يكون كل مسؤول أو موظف، كبيرا أم صغيرا على قدر المسؤولية، وإلا فليترك المجال لمن يريد أن يخدم الأردن والأردنيين.

وأوضح العاهل الأردني أن المنصب ليس للترضية أو المجاملة، وإنما لخدمة المواطنين الأردنيين والأردن بإخلاص.

وعبر عن رفضه للحديث الذي يروجه البعض بأن الإهمال أو الفساد من ثقافة المجتمع الأردني. وشدد على أن ثقافة المواطنين في بلاده هي ثقافة الشرف والرجولة والكرامة، المستمدة ممن أسسوا الدولة من الآباء والأجداد.

وأعرب عن تفهمه للصعوبات التي تواجه الأردنيين والأردنيات جراء وباء كورونا، مؤكدا أنهم سيتجاوزون الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من جائحة كورونا.