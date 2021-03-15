الأولى منذ انتهاء المقاطعة… وزيرا داخلية مصر وقطر يجريان مباحثات هاتفية

ناقش رئيس الوزراء، وزير الداخلية القطري، خالد بن خليفة آل ثاني، مع وزير الداخلية المصري محمود توفيق، تطورات الأوضاع الأمنية في البلدين وعددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

القاهرة - سبوتنيك . ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية، في بيان اليوم الاثنين، وهذا الاتصال هو أول اتصال هاتفي بينهما منذ "قمة العلا" التي تمت بموجبها المصالحة بين الطرفين.

وأفادت الوكالة بأن "رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الداخلية المصري"، مشيرة إلى أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها خاصة في المجال الأمني، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وفي مطلع مارس/ آذار الجاري، وصل محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، إلى القاهرة، بأول زيارة إلى مصر منذ الأزمة الخليجية في عام 2017.

وأصبح وزير الخارجية القطري، أكبر مسؤول في بلاده يزور مصر منذ منتصف عام 2017، على خلفية المقاطعة بين الدوحة ودول الرباعي العربي (مصر والسعودية والبحرين والإمارات)، التي بدأت في الخامس من يونيو/ حزيران من العام نفسه، وانتهت عقب اتفاق المصالحة الذي شهدته قمة "العلا" في المملكة العربية السعودية.

وجرت المصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في الخامس من يناير/ كانون الثاني الماضي، في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود وعودة العلاقات.