تسجيل
16:06 GMT16 مارس/ آذار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة صنعاء، اليمن

    وزير يمني سابق: اقتحام مقر الحكومة مؤامرة تستهدف الشرعية والسعودية

    © AFP 2021 / Mohammed Huwais
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103738/69/1037386954_0:156:3000:1844_1200x675_80_0_0_852f3640d926525d544c33967183243b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202103161048379271-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/

    اتهم وزير النقل اليمني السابق، صالح الجبواني، اليوم الثلاثاء، المجلس الانتقالي الجنوبي بالضلوع في اقتحام مقر الحكومة اليمنية في قصر معاشيق، مشيراً إلى أن ما جرى هو نتاج تفاهم حوثي انتقالي برعاية إماراتية، منوها إلى أن هناك مؤامرة لا تستهدف الشرعية اليمنية فحسب بل تستهدف المملكة العربية السعودية.

    وقال الجبواني، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "الإمارات وليس غيرها لها مصلحة في تأجيج الوضع في عدن بعد أن صمد الجيش الوطني في مأرب وتم كسر الهجوم الحوثي لاحتلال منابع النفط والغاز. كان لابد من تحريك الشارع في عدن وهذا دليل على تفاهم حوثي انتقالي برعاية إماراتية وهذه المؤامرة ليست ضد الشرعية فقط ولكنها مؤامرة ضد السعودية نفسها حليفة الإمارات في التحالف".

    وأضاف الجبواني "هنالك تخادم حوثي انتقالي واضح وقد أفصح عن ذلك عيدروس الزبيدي نفسه بالتفاوض مع الحوثي إذا سيطر على مأرب، وحينما انكسر الحوثي في مأرب، تم تحريك المليشيات في عدن مع مجاميع تتبع الانتقالي للسيطرة على مقر الحكومة في معاشيق وطردها، وهذا سيشوش على الوضع في جبهات القتال مع الحوثي في المحافظات الشمالية بإظهار الشرعية ضعيفة ومنقسمة وطرد الحكومة من عدن يكشف عن هذا المنحى".

    قوات جماعة أنصار الله، الحوثيون، اليمن، فبراير 2021
    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    مكالمة تبشر بالخير لليمنيين... مسؤول أمريكي يكشف عن رسالة جادة من السعودية
    كما اتهم وزير النقل اليمني السابق، صالح الجبواني، المجلس الانتقالي الجنوبي وميليشياته العسكرية بالضلوع باقتحام مقر الحكومة في قصر معاشيق في العاصمة عدن، مشيرا إلى أن عدم تنفيذ الشق العسكري والأمني في اتفاق الرياض سيؤدي إلى تقويض الحكومة الحالية.

    وأردف قائلا بهذا الصدد: "تواطؤ معين عبد الملك رئيس الوزراء مع المجلس الانتقالي ورعاة اتفاق الرياض في عدم تنفيذ الشق العسكري والأمني لاتفاق الرياض أدى إلى تنمر المليشيات ودفعها للناس لاقتحام مقر الحكومة في معاشيق. كان المتظاهرون يسيرون في الطريق للقصر بحماية مليشيات الانتقالي وهذا يؤكد أن ما يحدث صناعة الانتقالي".

    وشدد وزير النقل اليمني السابق على أن "عدم تنفيذ الشق العسكري والأمني لاتفاق الرياض أدى إلى ما حصل اليوم وسيؤدي إلى تقويض الحكومة الحالية وعودة المعارك في محافظة أبين".

    كما أشار إلى أن "السعوديين يحاولون ترقيع الوضع في عدن بتأمين حياة معين عبد الملك وبعض الوزراء في معسكرهم أسفل القصر والتصريح بأن الحكومة لم تغادر، ولكن هذا الترقيع السعودي لن يصمد طويلا كما لم يصمد من قبل وسرعان ما سيكشف الانقلاب عن نفسه أكثر وأكثر".

    وأختتم الجبواني بالقول إن "السعودية غطت تواطؤ معين عبد الملك رئيس الوزراء مع الانتقالي بعدم تنفيذ الشق العسكري والأمني لاتفاق الرياض وتركت الاتفاق معلقا وهذا الدور لعبة السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر في إجبار قيادة الشرعية لقبول هذا الوضع، وبعد ما حصل اليوم لا أعتقد أن السعودية قادرة على عمل شيء غير الترقيع ومحاولة إبقاء معين عبد الملك في عدن لإعطاء الانطباع بأن الأمر مجرد مظاهرة حقوقية لا أكثر".

    وفي وقت سابق من اليوم، تمكن المئات من المحتجين المنددين بتردي الأوضاع المعيشية وعدم دفع الرواتب، من اقتحام بوابات قصر معاشيق الذي تتخذه الحكومة اليمنية مقر إقامة لها منذ وصولها إلى عدن في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

    ورفع المحتجون العلم التشطيري الذي يتخذه المجلس الانتقالي الجنوبي رمزاً للدولة التي يسعى لإقامتها في جنوب اليمن، ورددوا هتافات مناوئة للحكومة، فيما قامت قوة أمنية بتطويق منزل وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان خشية اقتحامه.

    وجاءت الاحتجاجات في عدن، غداة صدامات بين محتجين على رفع الحكومة أسعار المشتقات النفطية في مدينة سيئون ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت شرقي اليمن، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص.

    انظر أيضا:

    إيران: السعودية لا تقوم بما يلزم لإنهاء الأزمة في اليمن
    المبعوث الأمريكي لدى اليمن يشيد بالقيادة السعودية وينتظر استجابة "أنصار الله" لوقف إطلاق النار
    السعودية تحذر مجددا "أنصار الله" وتؤكد التزامها بإنهاء الحرب في اليمن
    مكالمة تبشر بالخير لليمنيين... مسؤول أمريكي يكشف عن رسالة جادة من السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سيلفيا أليخاندرا جيلفيز، طبيبة الطوارئ في عيادة كولومبيا، تصنع إشارة القلب بيديها قبل تلقيها حقنة بجرعة من لقاح فايزر ضد كوفيد-19 في عيادة كولومبيا في بوغوتا، كولومبيا، 18 فبراير 2021
    بطلات في المعاطف البيضاء... كل عام وأنتن بخير وعافية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف بالاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية
    خلافا لترامب.. بايدن يعترف "بالاحتلال الإسرائيلي" للضفة الغربية
    المشرق الجديد... مشروع عربي ينازع توجهات إقليمية
    المشرق الجديد... مشروع عربي ينازع توجهات إقليمية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك