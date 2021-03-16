لافروف يطلع نظيره السوري على نتائج جولته الخليجية الأخيرة

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، سبل تعزيز عملية التسوية السياسية في سوريا، وأطلعه على نتائج جولته الخليجية الأخيرة.

ووفقا لبيان الخارجية الروسية، "بحث الوزيران الوضع الراهن في سوريا وما حولها، مع التركيز على تعزيز التسوية السياسية الشاملة من خلال حوار وطني وبدون تدخل خارجي".

وأشار البيان إلى أن "روسيا جددت التزامها بالعمل المشترك مع إيران وتركيا ضمن صيغة أستانا من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك ضمان سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية".

وأوضح البيان أن "لافروف أطلع نظيره السوري على نتائج زيارته الأخيرة إلى كل من الإمارات والسعودية وقطر، منوهاً بالالتزام المبدئي في العالم العربي باستعادة المشاركة السورية في أعمال جامعة الدول العربية".

وبحسب البيان تمت أيضا مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.