غانتس يصف نتنياهو بـ"الزبالة"

وصف نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال بني غانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بـ"الزبالة".

ونقلت القناة العبرية الـ"السابعة"، مساء اليوم الثلاثاء، عن غانتس وصفه لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ"الزبالة"، وأنه يقوم بتصرفات بشكل غير مسؤول.

وأكد غانتس في حوار مع إذاعة 103 fm العبرية، اليوم الثلاثاء، نقلته القناة السابعة العبرية، بشأن منع الأردن لرحلة نتنياهو إلى الإمارات، الخميس الماضي، وإصدار أوامر لوزارة النقل بإغلاق المجال الجوي بين البلدين دون إبلاغ مسؤولي المخابرات والأمن أو التشاور معهم، قائلا:

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتصرف بشكل غير مسؤول.

وتابع وزير الدفاع:

نتنياهو يعرّض العلاقات الإسرائيلية الأردنية للخطر، واتخذ قرارا شخصيا ودراماتيكيا بإغلاق الأجواء مع الأردن، دون إبلاغ مسؤولي المخابرات والأمن أو التشاور معهم.

وفي السياق نفسه، هاجم بيني غانتس، زعيم المعارضة، رئيس حزب "يش عتيد/ يوجد مستقبل"، يائير لبيد، حيث زعم أنه يريد اغتياله أو القضاء عليه، بدعوى أنه يريد القضاء على أي بديل، ومن ثم فإن غانتس لن يتركه يفعل ذلك.

يشار إلى أن إسرائيل ستدخل في الثالث والعشرين من مارس/ آذار الجاري، انتخابات جديدة للكنيست.