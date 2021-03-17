النفط العراقية: العراق يرغب في تصدير النفط إلى مصر كمنفذ جديد في شمال أفريقيا

أعرب العراق، اليوم الأربعاء، عن رغبته في مد خط نفط "البصرة – العقبة" ليصل إلى مصر، لتكون منفذاً جديداً للصادرات النفطية العراقية إلى شمال أفريقيا.

بغداد - سبوتنيك. وذكرت وزارة النفط العراقية، في بيان اليوم أن "وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار بحث مع السفير المصري في بغداد أحمد إسماعيل البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع خط أنبوب البصرة – العقبة وإمكانية توسعته إلى مصر لتكون إضافة مهمة ومنفذاً جديداً للصادرات النفطية العراقية إلى شمال أفريقيا".

وأكد عبد الجبار "أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين العراق ومصر وزيادة فرص التنمية والعمل المشترك بين البلدين، وخصوصاً في قطاع النفط والغاز، وأن الوزارة ترحب بمساهمة الشركات النفطية المصرية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية في القطاع النفطي".

من جانبه أشاد السفير المصري في بغداد "بحرص الحكومة [العراقية] والوزارة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مثمناً "دور الوزارة في العمل على توسيع وزيادة فرص التعاون مع الشركات المصرية".