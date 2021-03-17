نتنياهو يخطط لزيارة الإمارات الأسبوع الجاري وديوانه يجري اتصالات مكثفة مع أبو ظبي

القدس - سبوتنيك. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم الأربعاء، بأن "ديوان نتنياهو يجري اتصالات حثيثة مع الديوان الأميري في أبو ظبي لترتيب الزيارة خلال اليومين المقبلين".

ورجحت مصادر إسرائيلية مطلعة أن تجرى الزيارة غدا الخميس. وجاء ذلك في وقت يجري تداول أنباء عن أن طائرة إماراتية أميرية فاخرة قد وصلت إلى إسرائيل أمس.

يذكر أن نتنياهو اضطر إلى إلغاء زيارة له إلى الإمارات كانت مقررة الخميس الماضي، بعد أن رفض الأردن إعطاء طائرته الإذن بعبور أجوائه، وذلك ردا على عرقلة السلطات الإسرائيلية زيارة مقررة لولي عهد المملكة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني إلى المسجد الأقصى في القدس المحتلة للمشاركة في احتفالات ذكرى الإسراء والمعراج.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد تحدث مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، الخميس الماضي، وتم التوافق على زيارة قريبة، بعدما قرر تأجيل زيارته إلى الإمارات، بسبب عدم موافقة الأردن على مسار الرحلة، بعد إلغاء زيارة ولي العهد الأردني للحرم القدسي، قبل زيارة نتنياهو بيوم.

كما كشف نتنياهو، أمس الثلاثاء، عن "تطوع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، باستثمار مبلغ كبير في إسرائيل. وقال نتنياهو، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "ولي عهد أبوظبي، تطوع باستثمار 40 مليار شيكل (12 مليون دولار) في إسرائيل"، مضيفا أن "ولي عهد أبوظبي أبلغه بأنه يريد أن يكون شريكا في مشاريع من شأنها تعزيز اقتصاد إسرائيل بعد جائحة كورونا".

يشار إلى أن إلغاء زيارة نتنياهو إلى الإمارات، هي الرابعة على التوالي، بعد أن ألغيت عدة مرات سابقا بدعوى الإغلاق المستمر في بلاده، نتيجة تفشي فيروس كورونا، في وقت أكدت وسائل إعلام عبرية أن هذه الرحلة تأتي على خلفية اقتراب موعد رابع انتخابات برلمانية في إسرائيل للكنيست، خلال العامين الماضيين، والمقرر تنظيمها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.