التحالف العربي يعلن إحباط هجوم على السعودية بطائرة مسيرة أطلقت من اليمن

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، إحباط هجوم على المملكة بطائرة مسيرة أطلقت من اليمن.

وصرح التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): "إحباط عملية هجوم وشيك بإطلاق طائرة بدون طيار مفخخة تجاه المملكة من عمران"، شمالي اليمن.

#عاجل

التحالف: إحباط عملية هجوم وشيك بإطلاق طائرة بدون طيار مفخخة تجاه المملكة من عمران. #واس_عام pic.twitter.com/jZLuiPJxxC — واس العام (@SPAregions) March 17, 2021

ولم تصدر جماعة "أنصار الله" اليمنية أي بيان بشأن الهجوم حتى الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.

وأمس الثلاثاء، أعلنت "أنصار الله" استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوبي السعودية.

وقال المتحدث العسكري للجماعة العميد يحيي سريع: "سلاح الجو المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة قاصف 2k فجر اليوم الثلاثاء وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف سريع في تغريدة بحسابه على تويتر: "يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل على بلدنا".

كذلك أعلن التحالف العربي أمس عن تدمير زورق مفخخ تابع لجماعة "أنصار الله"، قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك مقابل الصليف في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، أشار التحالف إلى "استمرار الحوثيين في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر عام 2014.