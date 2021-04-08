رئيس الوزراء المصري يشكر أردوغان خلال مجموعة الثماني

شكر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جهوده خلال رئاسته مجموعة الثماني.

نقلت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم، خبرا عاجلا على صفحتها في "تويتر" جاء فيه: "رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتقدم بالشكر للرئيس رجب طيب أردوغان على الجهود التي بذلها خلال رئاسة تركيا الدورية لمجموعة الثماني".

يأتي شكر رئيس الوزراء المصري في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجانبين المصري والتركي تحسنا ملحوظا على مستوى التصريحات في الأيام الماضية.

وألقى مدبولي كلمة نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات القمة العاشرة لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية "D-8".

وعبر رئيس الوزراء المصري خلال كلمته عن اهتمام القاهرة بتعزيز التعاون بين مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، لتحقيق المصالح والتطلعات المشتركة بين الأطراف.

#عاجل | رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتقدم بالشكر للرئيس رجب طيب أردوغان على الجهود التي بذلها خلال رئاسة تركيا الدورية لمجموعة الثماني — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) April 8, 2021

وأشار مدبولي إلى اهتمام بلاده الكبير بفعاليات المنظمة والعمل على تعزيز الروابط في المجالات المشتركة بهدف مواجهة التحديات المتزايدة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.