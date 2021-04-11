إسرائيل تتخذ قرارا جديدا وحاسما بشأن الضفة الغربية

اتخذت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، قرارا جديدا وحاسما بشأن الضفة الغربية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، فرض إغلاق شامل على الأراضي الفلسطينية، بدءا من الساعة السابعة من مساء الثلاثاء، وحتى الخميس المقبل.

بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي سيتم فرض اغلاق شامل على منطقة #يهودا_والسامرة وسيتم اغلاق المعابر مع #غزة في يوم ذكرى شهداء معارك إسرائيل وعيد الاستقلال بدء من يوم الثلاثاء ١٣/٤/٢٠٢١ في الساعة ١٩:٠٠ مساء وحتى منتصف الليلة بين يوميْ الخميس والجمعة ١٥/٤/٢٠٢١ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 11, 2021

ونشر الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد فيها أن قرار الإغلاق يشمل معابر الضفة وغزة، لتقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، بمناسبة إحياء ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي وما يسمى "يوم الاستقلال".