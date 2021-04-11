إسرائيل تحتفي بأول رائدة فضاء عربية

احتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، برواد الفضاء الإماراتيين، وأول رائدة فضاء عربية.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، باركت فيها لنورا المطروشي، أول رائدة فضاء عربية لانضمامها إلى فريق برنامج الإمارات لرواد الفضاء.

نبارك لنورا المطروشي أول رائدة فضاء عربية ومحمد الملا انضمامهما إلى فريق برنامج الإمارات لرواد الفضاء. الإمارات تعيد كتابة التاريخ العلمي للمنطقة وتثبت مجددا رؤيتها للمستقبل القائم على تطوير مواهب وقدرات الشباب وأصحاب الخبرات. بالنجاح! 🇦🇪 pic.twitter.com/2rTbwraPrW — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 11, 2021

وقالت الخارجية الإسرائيلية:

الإمارات تعيد كتابة التاريخ العلمي للمنطقة، وتثبت مجددا رؤيتها للمستقبل القائم على تطوير مواهب وقدرات الشباب وأصحاب الخبرات.. بالنجاح.

وأعادت دولة الإمارات، أمس السبت، كتابة التاريخ العلمي للمنطقة العربية عقب إعلانها عن الدفعة الثانية من رواد الفضاء الإماراتيين. وأثبتت مجددا نظرتها الاستراتيجية للمستقبل القائم على تطوير مواهب وقدرات الشباب وأصحاب الخبرات الوطنية.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مقالا تحليليا يتحدث عن نجاح الإمارات في الولوج إلى عالم الفضاء وإثبات رؤيتها المستقبلية في تحقيق أهدافها ومساعيها.

شغف بالفضاء منذ الصغر.. مسيرة نورا المطروشي التي اختيرت ضمن الدفعة الثانية من #برنامج_الإمارات_لرواد_الفضاء#رواد_الفضاء_الإماراتيون #وام pic.twitter.com/hP9LrkSuzo — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 10, 2021

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "إن برنامج الفضاء الإماراتي الطموح يسير بخطى راسخة ووفق مخطط مدروس يقوم على رؤية هدفها تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلهم بالمعرفة والخبرات العلمية لقيادة هذا القطاع".

ويشار إلى أن الإمارات تعول عبر برنامجها الوطني للفضاء وخاصة بعد نجاح مسبار الأمل في مهمته إلى المريخ على "تعزيز مكانتها علميا وعالميا وأن تكون مساهما في العطاء العلمي العالمي من أجل مستقبل أفضل للبشرية".