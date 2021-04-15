وفاة أقدم يهودي في مصر... صور

توفي، صباح اليوم الخميس، المناضل اليساري ألبير أريه، عن عمر يناهز 91 عاما، وهو أقدم مواطن مصري يهودي بقي في القاهرة ورفض الرحيل عنها.

وأفادت صحيفة "الشروق"، مساء اليوم الخميس، بأن أريه كان معروفا بكونه ذاكرة حية للحركة اليسارية المصرية، وتطور العاصمة المصرية، القاهرة، وتاريخ مصر الفني والأدبي.

ألبير أريه.. رحيل نموذج التعايش على أرض #مصر pic.twitter.com/TT33SJRUuH — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 15, 2021

وذكرت أن ألبير أريه، ولد وسط القاهرة، وتحديدا في شارع الفلكي، في يونيو/ حزيران 1930، وتعلم بالمدارس المصرية، ونشط في الحركة الشيوعية المصرية، منذ الأربعينيات من القرن الماضي، وسُجن عام 1953 لمدة 11 عاما.

وكان أريه من اليهود المصريين الذين حافظوا على مصريتهم وعروبتهم وساهموا في مناهضة الحركة الصهيونية، ورفضوا الهجرة إلى إسرائيل، ولم يعرف غير القاهرة وطنا.

وفاة اليساري ألبير أريه "91 عامًا" أقدم يهودي في #القاهرة والذي رفض الرحيل عنها وعرف عنه مناهضة الصهيونية وعارض الهجرة إلى #إسرائيل pic.twitter.com/q9gtcNyEDk — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) April 15, 2021

ولد ألبير أريه لأب تركي جاء مع شقيقه إلى مصر، مطلع القرن العشرين، ليعمل محاسبا بمحل تجاري بمنطقة الموسكي بوسط القاهرة، أما والدته فكانت ابنة عامل روسي، حلَّ بمصر، نهاية القرن التاسع عشر.