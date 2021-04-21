وفد إسرائيلي إلى الولايات المتحدة لمواصلة الضغط على إيران.. فيديو

أفادت قناة عبرية، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل سترسل وفدا عسكريا، رفيع المستوى، إلى الولايات المتحدة بهدف مواصلة الضغط على إيران.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الأربعاء، أن وفدا عسكريا إسرائيليا سيغادر البلاد، يوم الأحد المقبل، إلى الولايات المتحدة، في محاولة لإقناع الإدارة الأمريكية بمواصلة الضغط على طهران.

כלל הצמרת הביטחונית תגיע בתחילת השבוע הבא לארה"ב. מטרת העל: לשכנע את ממשל ביידן בדברים החשובים לישראל בעת המו"מ עם איראן. ישראל צפויה לחשוף בשיחות מידע מודיעיני על הפעילות האיראנית. @gilicohen10 עם הפרטים ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/AbEqe0mfDs — כאן חדשות (@kann_news) April 21, 2021

وأكدت أن الوفد الإسرائيلي يتكون من رئيس الموساد، ورئيس هيئة الأركان ورئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس شعبة الاستراتيجية العسكرية "أمان"، فضلا عن عدد آخر من العناصر العسكرية والأمنية في البلاد.

وأشارت القناة العبرية "كان" إلى أن محادثات الجانبين، الإسرائيلي والأمريكي، ستناقش قضايا استخباراتية مهمة، حيث توقعت أن تكشف إسرائيل عن معلومات جديدة تتعلق بالأنشطة الإيرانية للولايات المتحدة، وذلك بدعوى تعميق التعاون الاستخباراتي بين البلدين.

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني يأن إسرائيل تتخوف من احتمال رفع الولايات المتحدة عقوبات كبيرة عن إيران، والتي لا تتعلق بالاتفاق النووي فحسب، بل تتوقع اتباعها لخط وسط نسبي بسبب رغبتها في المضي قدما بالاتفاق قبل الانتخابات الإيرانية، المقررة في شهر يونيو/حزيران المقبل.