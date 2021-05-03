الأسد يزور مصانع سورية ويتحاور مع العمال والفنيين... صور

زار الرئيس السوري بشار الأسد عددا من المعامل والمنشآت الصناعية في مدينة حسياء الصناعية في محافظة حمص وسط سوريا.

وبحسب ما نقلته وكالة "سانا"، فإن المنشآت التي زارها الأسد "تأسس بعضها في ظروف صعبة خلال فترة الحرب على سورية وكان لها دور في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين جزء مهم من حاجة السوق السورية في مختلف المجالات".

وقالت الوكالة إن الرئيس السوري التقى بالعمال والفنيين وأصحاب المعامل وتحاور معهم حول عملية الإنتاج ومستلزماتها وسبل دعم هذه العملية، وأكد أن زيادة الإنتاج هو الهدف الأهم للنهوض بالاقتصاد واستثمار الطاقات البشرية والتقنية المتوفرة.

ووفقا للوكالة، اعتبر الرئيس الأسد "أن البلد الذي لا ينتج ليس بلداً مستقلاً، وأن العمل في ظروف الحرب إضافة إلى كونه شرفاً وأخلاقاً، فإنه يصبح أيضاً دفاعاً عن الوطن".