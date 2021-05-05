قائد الحرس الثوري يكشف كيف يمكن تدمير إسرائيل

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إن التدهور الاقتصادي الذي تشهده إسرائيل، والانفجارات التي وقعت بالداخل في الآونة الأخيرة، فضلا عن عدم الكفاءة السياسية، إشارة إلى "انهيار إسرائيل".