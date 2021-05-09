تعليقا على أحداث القدس.. نتنياهو: لن نسمح بزعزعة الأمن والاستقرار

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن بلاده لن تسمح بزعزعة الأمن والاستقرار.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي "تساهال"، ظهر اليوم الأحد، عن نتنياهو خلال الجلسة الحكومية الإسرائيلية، اليوم، أن بلاده لن تسمح لأي طرف بزعزعة الأمن في القدس، ولن تسمح بالتوتر والعنف في المدينة، مشددا على أن إسرائيل سترد بقوة على أي عمل من قطاع غزة.

רה"מ @netanyahu מתייחס בישיבת הממשלה למהומות בירושלים: "לא נאפשר לאף גורם קיצוני לערער את השקט בירושלים. נמשיך לשמור על חופש הפולחן אבל לא נאפשר הפרות סדר אלימות. באותה נשימה אני אומר לארגוני הטרור - ישראל תגיב בעוצמה"@MoriahAsraf — גלצ (@GLZRadio) May 9, 2021

وأفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن حكومته تواجه ضغوطا متزايدة لمنع البناء في مدينة القدس المحتلة، مدعيا أن تلك الضغوط تتزايد في الآونة الأخيرة.

وتابع نتنياهو:

أقول لأصدقائنا في العالم إن لكل دولة الحق في البناء في عاصمتها، وكذلك نحن، هذا ما فعلناه وهذا ما سنواصل القيام به.

רה"מ @netanyahu על ההפגנה בשיח' ג'ראח: "שמורה לנו הזכות לבנות בירושלים ואת ירושלים"@MoriahAsraf — גלצ (@GLZRadio) May 9, 2021

واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي، مساء السبت، في منطقة باب العامود في مدينة القدس، ما أدى إلى إصابة 80 فلسطينيا.

وقمعت قوات الأمن الإسرائيلي عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس بالمياه العادمة والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، وفقا لمراسل "سبوتنيك".