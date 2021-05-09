إسرائيل تتخذ إجراء حاسما بشأن قضية "الشيخ جراح"

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن اتخاذها إجراء جديدا وحاسما بشأن قضية حي "الشيخ جراح" في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأحد، أن أفيخاي مندلبليت، المدعي العام الإسرائيلي، طالب، اليوم، من المحكمة العليا تأجيل جلستها المقرر عقدها، غدا الاثنين، للنظر في عمليات إجلاء فلسطينيين من حي الشيخ جراح في مدينة القدس الشرقية لمدة أسبوعين، حتى يدرس إمكانية المشاركة في الدعوى من عدمها. ويذكر أن الأمم المتحدة قد دعت إلى الإنهاء الفوري لجميع عمليات الإجلاء القسري بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، وحذرت من أنها قد "ترقى لجرائم حرب".

وكان من المقرر عقد الجلسة، غدا الاثنين، وسط تصاعد العنف والقلق الدولي بشأن قضية الإجلاء في المدينة المتنازع عليها.