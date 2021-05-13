أفيخاي أدرعي ينشر صورا تظهر "قصف" مدن عربية بالصواريخ

شارك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، صورا تظهر لما يبدو عملية "قصف بالصواريخ" افتراضية تستهدف عدة مدن عربية.

ويظهر في الصور التي شاركها أدرعي على صفحته الرسمية في "تويتر"، ما يبدو "كهجوم صاروخي" مفترض يستهدف الرياض وقطر وبيروت وبغداد، بحسب الصور.

وعلق أدرعي على الصور، قائلا: "ماذا تفعل لو كنت تتعرض يوميًا للاعتداءات الصاروخية من قبل منظمات إرهابية موالية لجماعة الإخوان المسلمين؟"، في إشارة مبطنة إلى حركة حماس الفلسطينية.

وتابع أدرعي، قائلا: "سؤال في رسم الإجابة لبنان والعراق والسعودية وقطر"، وهي الدول التي ظهرت في الصور.

وتظهر الصور إدخال تعديلات وإضافات عليها من أجل إحداث مشهد عملية قصف بالصواريخ في العواصم العربية.

وكتب على كل صورة اسم الدولة التي تتعرض للقصف (في الصور) مع سؤال موجه للمتابعين في كل دولة "ماذا كنت ستفعل؟".

وتأتي تغريدات أدرعي في ظل توتر كبير تشهده المنطقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، خصوصا بعد أن أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، اليوم، عن استهداف تل أبيب ومطار رامون وعدد من القواعد العسكرية برشقة صواريخ، بعضها جديد اعتبر الأكبر من نوعه.

وقال أبو عبيدة في بيان نشر اليوم: "بسم الله وبقوة الله وعلى بركة الله، وبأمر من قائد هيئة أركان القسام أبو خالد محمد الضيف، ينطلق الآن تجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كم من غزة، صاروخ عياش 250 بمدى أكبر من 250 كم وبقوة تدميرية هي الأكبر؛ نصرة للأقصى وجزءًا من ردنا على اغتيال قادتنا ومهندسينا الأبطال بجزءٍ من إنجازاتهم وتطويرهم".

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع؛ أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.