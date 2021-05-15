أدرعي يعلن استهداف مسؤول لـ"حماس" في غزة

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تغريدة على صفحته الشخصية على "تويتر"، قال فيها، إن الجيش الإسرائيلي استهداف مسؤولا أمنيا في حركة "حماس".

وقال أدرعي في تغريدته: "نواصل ضرب أوكار الإرهاب. خلال الساعات الأخيرة استهدف جيش الدفاع منزل العمليات التابع لرئيس جهاز الأمن في حماس توفيق أبو نعيم في حي الرمال بمدينة غزة".

نواصل ضرب أوكار الإرهاب. خلال الساعات الأخيرة استهدف جيش الدفاع منزل العمليات التابع لرئيس جهاز الأمن في حماس توفيق أبو نعيم في حي الرمال بمدينة غزة. لقد استخدم المنزل كبنية عسكرية لإدارة القتال. كما أغارت طائراتنا على مواقع راجمات صواريخ تحت وفوق أرضية #حماس_تحت_القصف — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 15, 2021

وأضاف أدرعي قائلا: "لقد استخدم المنزل كبنية عسكرية لإدارة القتال. كما أغارت طائراتنا على مواقع راجمات صواريخ تحت وفوق أرضية".

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.

وبدأت، الاثنين الماضي، القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، حيث أكدت أنها استهدفت مئات الأهداف، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات.