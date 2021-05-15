العراق... شرطة ديالى تنفي ضبط دراجة نارية مفخخة

نفت قيادة شرطة ديالى ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام المحلية حول إحباط محاولة تفجير دراجة نارية في شارع الطابو وسط بعقوبة.

وجاء في بيان نشر على صفحة القيادة في موقع "فيسبوك": "نفى الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي خبر تناقلته وسائل اعلام ومنصات التواصل الاجتماعي يفيد بإحباط محاولة تفجير دراجة نارية في شارع الطابو "، مبيناً أن "الدراجة كانت مركونة على جانب الطريق في شارع الطابو وبعد البحث عن صاحبها من قبل الدورية القريبة تبين أن الدراجة تعود لشخص مخمور ترك دراجته النارية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحتجاز دراجته النارية بسب مخالفته المرورية".

وأشار الناطق إلى أن قيادة الشرطة ستتخذ إجراءات قانونية حازمة بحق "الصفحات المأجورة التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الإشاعات على حساب أمن وسلامة أهالي ديالى، موجهاً بتوخي الدقة في نشر الأخبار وانتقائها من مصادرها الرسمية".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.