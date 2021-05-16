مستجدات ملف الربط السككي بين العراق وإيران

كشفت الشركة العامة للسكك الحديدية التابعة لوزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، عن تطورات جديدة تتعلق بملف الربط السككي بين العراق وايران.

وقال مدير عام الشركة العامة للسكك الحديدية، طالب جواد الحسيني، لـ " وكالة الأنباء العراقية "، إن "الأيام المقبلة ستشهد مناقشة ما ورد بتوقيع مذكرة التفاهم للشروع بتنفيذ العمل بالربط السككي بين الشلامجة والبصرة".

وأضاف الحسيني، إن "الربط له أهمية خاصة بوصفه خطاً حيوياً استراتيجيا"، معربا عن أمله بأن "يصل الربط إلى مرحلة التنفيذ في الأيام المقبلة، بعد إعلان الحكومة الموافقة عليه".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس الماضي، أن المفاوضات مع إيران لبناء خطِ سكة حديد بين البصرة والشلامجة وصلت مراحلها النهائية.