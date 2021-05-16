مركز المصالحة الروسي: مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 4 بقصف نفذه مسلحون

قال الأدميرال ألكسندر كاربوف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، إن مسلحين أطلقوا النار على قوات الحكومة السورية في جنوب غرب إدلب ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة أربعة آخرين.

وقال الأدميرال ألكسندر كاربوف اليوم الأحد:

"في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة خفض التصعيد في إدلب، خلال الليل من 15 إلى 16 أيار/مايو، استهدف مسلحون عبر قذائف هاون 120 ملم ومنصات "زو 23"، مواقع للقوات الحكومية. قتل 3 جنود وأصيب اربعة ".

وكان 4 جنود سوريين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم لمسلحي تنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا) على أحد المواقع العسكرية عبر محور جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي في السابع من الشهر الجاري.

وقال مصدر ميداني لـ "سبوتنيك" بأن "مسلحي تنظيم "لواء أبو بكر الصديق" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، وهي الواجهة الحالية لـ "تنظيم النصرة"، شنوا هجوما مباغتا على أحد مواقع الجيش السوري في بلدة (الملاجة) جنوب إدلب".

وكشف المصدر أن "الهجوم بدأ من خلال عملية تسلل باتجاه أحد مواقع الجيش من محيط الطريق الدولي الرابع (M4) على اتجاه محو (جبل الزاوية) بريف إدلب الجنوبي.