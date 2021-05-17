وزير المالية التونسي: الولايات المتحدة تمنحنا 500 مليون دولار لتمويل مشاريع

قال وزير المالية التونسي على الكعلي، إن الولايات المتحدة ستمنح بلاده 500 مليون دولار لتمويل مشاريع.

وأكد الكعلي في تصريح لوكالة "رويترز" اليوم الاثنين، أن المنحة ستكون عبر مؤسسة تحدي الألفية لتمويل مشاريع في قطاعات النقل والمياه ودعم المرأة الريفية.

وحول الزيارة، التي يقوم بها إلى واشنطن لبدء مناقشات حول برنامج قرض جديد مع صندوق النقد، أكد الكعبي أن "الزيارة كانت مهمة ومثمرة مع الصندوق ومع مسؤولي البنك الدولي ومسؤولين أمريكيين".

وكان الكعبي قد أكد في يناير/كانون الثاني الماضي أن تونس تسعى للحصول على ضمان قرض أمريكي بقيمة مليار دولار لإصدار سندات.

هذا وبدأت تونس، التي زاد عبء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8 في المئة العام الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.