الكويت تستدعي سفير التشيك بعد نشره علم إسرائيل عبر حسابه على "إنستغرام"

استدعت الخارجية الكويتية سفير التشيك، مارتن دفوراك، بعد نشره العلم الإسرائيلي في حسابه على موقع "إنستغرام".

وأعربت وزارة الخارجیة في بیان لھا عن رفضھا القاطع واستھجانھا الشدید لما بدر عن السفیر مارتن دوفراك.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "ذلك التصرف المرفوض وما یشكله من إساءة بالغة للمشاعر في دولة الكویت على المستویین الرسمي والشعبي لا یتناسب وطبیعة الوظیفة الدبلوماسیة ویتعارض مع الأعراف الدبلوماسیة ونصوص اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة".

وزارة الخارجية تستدعي سفير التشيك لدى الكويت مارتن دوفراك وتعرب عن رفضها القاطع واستهجانها لما بدر منه على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) https://t.co/LcjaTaxa7l #كونا #كويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) May 17, 2021

وأشارت الوزارة إلى أنھا استدعت صباح الیوم الاثنین سفیر جمھوریة التشیك لدى البلاد وتم خلال اللقاء الإعراب عن الرفض القاطع لتلك التصرفات، التي تتعارض وطبیعة وظیفته الدبلوماسیة، وقد أعرب السفیر عن أسفه البالغ لدولة الكویت حكومة وشعباً، مشیرا إلى أن ما وقع فیه یعد خطأ غیر مقصود، مؤكداً أنه سلوك شخصي ولا یمثل موقف حكومته تجاه الوضع المؤسف في فلسطین، مشیرا إلى أنه قد تم سحب الصورة، التي أثارت الاستیاء وأن سفارته قد أصدرت بیانا أكدت خلاله أن ذلك التصرف لا یمثل موقف حكومة جمھوریة التشیك ویعد تصرفا شخصیا.

سفير التشيك لدى الكويت يعرب عن اعتذاره من وضع العلم الإسرائيلي على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام)https://t.co/gJLKJsBNVW#كونا #كويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) May 17, 2021

وختمت الخارجية بيانها بأنها مستمرة في قیامھا بالإجراءات اللازمة من منطلق عدم السماح بتجاوز الأعراف الدبلوماسیة أو نصوص اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة بین الدول، ولا تقبل الخوض فیما ھو خارج المھام الموكلة لأي بعثة دبلوماسیة في الكويت.

وتجاوزت حصيلة ضحايا القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المئتين غالبيتهم من المدنيين، ونحو ثلثهم من النساء والأطفال وما يزيد على 6504 جرحى.

إنسانيا، ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في بيان أن "أكثر من 38 ألف شخص لجؤوا إلى 48 مدرسة تابعة للوكالة في قطاع غزة، جراء القصف المدفعي والغارات الجوية التي يشنها الجيش الإسرائيلي بشكل مكثف في مناطق متفرقة من القطاع".

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة هي الاشتباكات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي.

وإلى جانب ذلك، جرت محاولات إسرائيلية لتهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، في خطوة ندد بها المجتمع الدولي، باعتبارها مخالفة للقوانين الدولية.