ما حقيقة انتشار البطيخ المسرطن في الأسواق المصرية؟

طالب برلماني مصري الحكومة بتوضيح ما أثير مؤخرا حول انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق المصرية.

وبحسب موقع "مصراوي"، تقدم النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة ووزيرة الصحة لمناقشته بلجنة الصحة بالبرلمان بشأن شائعة البطيخ المحقون بالهرمونات والذي يسبب السرطان.

وانتشرت خلال الساعات الماضية الكثير من الأنباء "غير المؤكدة" حول انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق، ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين.

ووفقا لموقع "المصري اليوم"، بدأت القصة بداية الشهر الجاري مع تداول تحذيرات بشأن انتشار كمية من البطيخ "المسرطن" يحتوي على مادة بيضاء من الداخل، وهو ما دفع الحكومة لنفي الشائعة وتوضيح حقيقة الأمر.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا جاء فيه أنه تم التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، التي نفت بدورها صحة هذه الأخبار.

وأكدت وزارة الزراعة أن "انتشار ثمار البطيخ ذات المواصفات التي أثارت قلق المواطنين والتي تتمثل في وجود تجاويف داخلية أو ذات اللون الأبيض هي مجرد ظاهرة فسيولوجية وهي عملية طبيعية لا تمثل خطورة على الصحة".

وشددت على أن "أخبار انتشار البطيخ المسرطن ما هي إلا محض شائعات تستهدف إثارة القلق لدى المواطنين".

ونقل "المصري اليوم" تصريحات للمتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش، اليوم الاثنين، أكد عدم صحة الشائعة التي طالت محصول الخوخ إلى جانب البطيخ، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من سلامة المحاصيل الموجودة في الأسواق حاليًا ومطابقتها للمواصفات القياسية، من خلال برنامج وطني تتبعه الحكومة باستخدام التقنيات الحديثة لرصد المبيدات الضارة المتبقية على المحاصيل الزراعية.

من جانبها قالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنها لم ترصد أي بطيخ مسرطن في الأسواق حتى الآن.